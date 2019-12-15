金管會推動自然人董事新制，明年彰銀等金融機構改選將受影響，引發立委關注，財政部、金管會16日也將到立院財委會進行專案報。財政部不諱言，新制有稀釋公股代表董事席次之虞，且影響未來調整彈性，建議金管會應訂妥自然人專業董事由何方提案等遊戲規則。

金管會2018年修訂金控銀行負責人條件準則，規定今年7月1日起實施自然人專業董事制度，資產總額達新台幣1兆元以上，董事在5人以下者，應有3人；人數超過5人，每增加3人就應再增加1人，其設有常務董事者，應該3人以上具備專業資格，但董事全體人數超過13人者，可以為5人。

財政部所屬公股金控銀行，如兆豐金、第一金、華南金、合庫金以及彰銀與台企銀皆適用新制，其中明年要改選董監的包括彰銀、合庫，自然人的專業董事席次分別需要4席董事與5席，而彰銀又因龍巖出清持股備受矚目。

財政部表示，財政部股權管理依股權實力參與董事選舉，所選任的董事均是法人代表擔任，並且依其適任情形檢討調整，所獲的董事酬勞均繳國庫挹注政府盈餘，以配合政府的股權管理投資效益最大化。此外公股董監事改選，公股股權不能支持非公股代表。

財政部直言，新制確實有稀釋公股董事席次之虞，甚至影響未來調整彈性，但是財部仍會配合金管會的政策辦理。不過財政部建議金管會，應就如何提名，是否併同獨立董事或一般董事選舉，以及如自然人董事未當選應如何調整等，明訂相關規範。未來財政部也會積極爭取其他認同公股的股東支持，爭取最大席次。

(中時 )