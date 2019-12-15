網紅波特王合體蔡英文總統拍片，創下高點閱率，不料今晚在網路上爆料，因為在片中提到「總統」兩個字，慘遭中國新媒體合作方解約。對此，國民黨總統候選人韓國瑜今晚開臉書直播表態，「政治歸政治，經濟歸經濟」，他為波特王抗議，也呼籲兩岸互動和平交流，大陸這些廠商不要懲罰波特王。

波特王今晚自爆與小英拍片，結果被中國新媒體合作方干涉內容，對方要他下架影片，就因為裡頭出現「總統」兩個字，否則就要解約，波特王霸氣回「解吧！」事件發酵後，許多人力挺波特王做得好。

對此，韓國瑜今晚在直播當中重申，政治歸政治，經濟歸經濟，他不樂見波特王事件造成經濟上受到損失，呼籲這些廠商不要這樣做，他也提到今年初麵包大師吳寶春到上海開麵包店也引發軒然大波，當時他跳出來力挺，希望外界不要給吳寶春壓力。

如今，針對波特錯事件，韓國瑜也重新呼籲一次兩岸互動和平交流、交往，希望大陸這些廠商不要懲罰波特王，「我要抗議，我要站在他的立場」，用行動力挺高雄人、高雄廠商。

(中時 )