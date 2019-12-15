韓國瑜李四川臉書直播。

高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜與高雄副市長李四川15日晚間在臉書直播，痛批民進黨對高雄不給錢、不給政策、不給祝福，也說明「路平、燈亮、水溝通」是一個城市的基本要求。

韓國瑜也批評民進黨對不起高雄和整個南台灣，也和李四川侃侃而談高雄市政建設，但高雄市若有100元，只有13到15元能用於建設。

韓國瑜和李四川也分別說明道路鋪設、空氣汙染防制等政策推動，創造16萬次觀看紀錄、2.2萬筆留言！

(中時電子報)