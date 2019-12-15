韓國瑜、李四川臉書直播 創2.2萬筆留言、16萬人次觀看 23:042019/12/15 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜李四川直播，用丹丹飲料開場。（圖／取自韓國瑜直播） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜李四川臉書直播。 高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜與高雄副市長李四川15日晚間在臉書直播，痛批民進黨對高雄不給錢、不給政策、不給祝福，也說明「路平、燈亮、水溝通」是一個城市的基本要求。 韓國瑜也批評民進黨對不起高雄和整個南台灣，也和李四川侃侃而談高雄市政建設，但高雄市若有100元，只有13到15元能用於建設。 韓國瑜和李四川也分別說明道路鋪設、空氣汙染防制等政策推動，創造16萬次觀看紀錄、2.2萬筆留言！ (中時電子報) #高雄 #韓國瑜 #李四川 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 趙少康分析民調！坦言投韓國瑜？但.. 12:212019/12/11 政治 高雄對不起台灣？韓國瑜硬起來 近千字文狂轟民進黨 23:592019/12/12 政治 管媽說高雄人對不起台灣 韓發言人打臉 12:592019/12/13 政治 韓粉們準備好逆轉！九成網友認為韓國瑜會贏得選戰 15:282019/12/13 政治 韓國瑜彰化造勢湧入上萬支持者擠爆會場 疾呼要加入國際組織 17:402019/12/14 政治 剷除民進黨國會多數暴力 04:102019/12/15 時論廣場 人民才是政黨爸爸！ 韓國瑜再嗆綠「高雄對不起」說 15:592019/12/15 政治 勞工是心裡最軟一塊？賴香伶：民進黨根本沒投資勞工 16:002019/12/15 政治 民進黨稱韓國瑜6月進中聯辦 韓辦批造謠 16:432019/12/15 政治 政黨辯論會 藍批綠愛貼標籤 綠再打抗中牌 18:092019/12/15 政治 政治熱門新聞 韓為何放棄凱道造勢？網吃驚：原來高雄... - 政治 本以為韓輸 北青南下街頭民調 發現韓蔡高雄真實戰況 - 政治 蔡政府推這政策 他斷言：民進黨農漁民票崩盤了！ - 政治 看韓蔡選情 媒體人驚：難怪國運籤抽不出 - 政治 不空拍韓造勢了？挺韓Youtuber曝原因讓人鼻酸... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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