針對連日來中央、高市府因愛情摩天輪案互槓，韓國瑜再次開炮嗆「林佳龍部長睜大眼睛不要刁難高雄」。（翻攝韓國瑜臉書）

國民黨總統候選人韓國瑜今（15）日深夜開臉書直播，合體高雄市副市長李四川，上線同時段最高吸引超過2萬人觀看。針對連日來中央、高市府因愛情摩天輪案互槓，韓國瑜再次開炮嗆「林佳龍部長睜大眼睛不要刁難高雄」。

李四川表示，愛情摩天輪計畫興建的潛在地，在愛河出海口，可以看見高雄漂亮夜景，不過交通部不簽協議書，讓計畫書無法往下走，只會一直卡，希望交通不能夠讓這塊土地盡快簽訂。

李四川指出，日前高市府3個局處對外說明，有意願來投標的部分，現在只欠東風，只等交通部允諾簽訂協議書，往後就可以順利地進行，在這呼籲交通部盡快簽協議書，不要繼續卡。

韓國瑜也痛斥，交通部非常無聊，日前行政院副院長陳其邁才公開表示「行政院不會刁難」，現在愛情摩天輪投資案，已經吸引7國、30幾個團隊要投案，就連設計英國「倫敦之眼」的團隊也來遞案，只是礙於商業機密，無法把他們的設計圖端出來。

韓國瑜感慨，這麼多國家看好愛情摩天輪，高市府很認真做事情，但現在又被交通部卡住，「對外還說從沒卡高雄，為什麼卡高雄，無聊！」所有高雄市民不分藍綠都是國民，摩天輪可以帶動很多觀光客，是非常好的觀光旅遊設計，他再嗆交通部長林佳龍，「睜大眼睛不要刁難高雄」。

韓國瑜也提到，日前自己提出的南部必須興建國際大機場案，但中央不給高雄錢、不給政策就算了，至少要給祝福，「但連祝福也不給，天天唱衰我們，我們只好突破現況」。

韓國瑜提到，現在整個從屏東往北推到彰化、台中，如果第二天早上飛國際線，從南部坐高鐵到北部得多花3000塊，等跨國飛機；他納悶，為何高雄到現在為止，沒有現代化大機場？中南部投給綠30年了，「中央只會打我韓國瑜的臉，所以這非常惡劣，我們一定要一座現代化大機場，這是南台灣經濟起飛重要關鍵」。

(中時 )