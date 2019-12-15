2020總統大選，國民黨總統候選人韓國瑜「蓋民調」後，讓3黨選情變得撲朔迷離。資深媒體人陳朝平直指，現在除了賭盤可當參考指標外，還有「關鍵盤口」：宮廟的「國運籤」和幾位大師的「真言」，都有著指標性的意義。

陳朝平在臉書指出，在民國74年之前的民調未興時，台灣歷年選舉，除了「憲調」外，賭盤預測勝選最精準。即使日後有了民調，賭盤盤口就像是今天的「未來事件交易所」，對選票的估算，還是有一定的準確度，也是許多基層估票的重要參考指標。

不過，針對選舉，還有個重要的本土參考指標，那就是宮廟的「國運籤」，以及幾位大師法師的「真言」。國運籤和大師真言，未必為真，但對民間信仰頗深的選民而言，卻有指標性意義和投票指引的作用。2016年大選前，台南市南鯤鯓代天府抽出「武則天坐天」的國運籤，星雲大師一句「蔡英文是媽祖婆」，影響所及，當不只百萬選票的威力。

陳朝平點出，今年農曆年前，南鯤鯓代天府抽不出國運籤，國內佛教四大名山住持迄今沒人對此發表談話，不知這會不會也是一種民調、賭盤之外最具關鍵的勝選因素？不知是否有政治學者對這項因素做深入的研究呢？他甚至認為，心靈清明的星雲大師應早就算到台灣合該有此劫數，蔡會逆道而行，說她是媽祖婆，不過是苦口婆心勸她當選後要帶領民進黨修行為善罷了！無論如何，他相信「舉頭三尺有神明，善惡到頭終有報」。

(中時電子報)