（黑沃以「黑旋風冰淇淋禮盒」囊括台中市十大伴手禮「三冠王」，創辦人林佩霓開心不已。圖／黑沃）

「第11屆台中市十大伴手禮」票選活動今（15）日出爐，黑沃咖啡在評選入圍的100家伴手禮店家中，以「黑旋風冰淇淋禮盒」囊括首獎、現場人氣及網路人氣獎「三冠王」，創辦人林佩霓開心地接受台中市長盧秀燕頒獎！

盧秀燕表示，今年十大伴手禮票選活動特別從往年的9月調整至12月辦理，因為春節是一年當中最重要也是送禮最大宗的節日，年前舉辦希望將台中市最好的伴手禮提供給全國民眾，促進消費。這次獲選的十大伴手禮經專業評選及民眾票選產生，「保證送的人、收的人都滿意！」

台中市工策會表示，這次台中市十大伴手禮票選活動共有178家店家報名參加，經評審團選出100家入圍店家，最後票選出7家食品類伴手禮及3家非食品類伴手禮。每間店家都很用心設計自家產品，除融入自身產品及品牌特色之外，還加入了台中在地文化，因此每一個入選的產品都代表台中的城市形象，展現台中引以為傲的城市特色。

其中，勇奪「三冠王」的黑沃黑旋風冰淇淋禮盒，以台中獨特的風土環境所產出的豐富物產出發，精選大坑咖啡豆、東勢茂谷柳丁、外埔火龍果等在地農產研發特色口味冰淇淋，將傳統滋味創新詮釋。

林佩霓表示，黑沃具有多年食品研發經驗，除了擁有專業咖啡加工製程的優勢，掌握製程工法，保留完整甜蜜香氣，不含乳質成分、不添加乳化劑、安定劑，將美好的農產風存，用舌尖感受台中孕育的農業之美。

例如黑藝伎冰淇淋，採用栽種於台中新社區崑山里的大坑咖啡，具得天獨厚的氣候及海拔，提供絕佳的生長環境，為高品質且新鮮在地的百分之百阿拉比卡咖啡；此外，黑茂谷冰淇淋，採用東勢茂谷柳丁，擁有獨特濃郁的爽口風味及細膩多汁的果肉。

另外，黑火龍冰淇淋，採用台中外埔火龍果產區，並以草生栽培自然農法耕作，生態共生的同時也保證了果肉甜美多汁、風味獨具的優質農產品。

(工商 )