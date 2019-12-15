綠委管碧玲爆出「高雄人對不起台灣是普遍的心情」惹議，國民黨總統候選人韓國瑜今（15）日深夜開臉書直播再次痛批。（翻攝韓國瑜臉書）

綠委管碧玲爆出「高雄人對不起台灣是普遍的心情」惹議，國民黨總統候選人韓國瑜今（15）日深夜開臉書直播再次痛批，高雄欠債3300多億，一場大雨5000多個坑洞，「反而是民進黨對不起高雄人，對不起中南部的人」。

韓國瑜直說，民進黨一旦拿到權力做到位置，不論是總統、立委、縣市長，都充滿對權力的傲慢，民進黨邏輯簡單、有威脅性，「只要不投民進黨，就是對不起台灣人」，這是多可怕的思想。

韓國瑜不滿地說，民進黨在原高雄縣執政33年、高雄市執政超過20年，高雄人這麼愛民進黨，甚至屏東、台南、嘉義、雲林，中南部這麼愛民進黨，但民進黨執政的高雄卻丟下3300億負債，全國第一名負債。

他不捨，高雄人得面對一場大雨5000個洞，高雄市民過得辛苦，以為每個縣市下大雨路都會破洞、淹水，以為這是常態，經過高雄市府團隊及副市長李四川領頭修路、治水，高雄人才發現原來路平、不淹水、壓制登革熱，燈亮、水溝通，才是現代化市民朋友最基本要求，因此，他認為高雄人沒有對不起民進黨，反而民進黨對不起高雄人、中南部的人。

(中時 )