中國創新投資公司主席向心是不是間諜，仍是個謎，自他被境管後，檢調儘偵訊兩次，但是否有秘密訊問，不得而知。預料蔡政府在《反滲透法》三讀前，有可能再提訊向心，製造諱莫如深的共諜案氛圍。

蔡政府軟禁向心，有一種可能，就是看到所謂中共間諜王立強在澳洲受訪咬出向心，見獵心喜，連情治單位都沒打招呼，就動手扣住向心，待發現手上根本沒有向心犯法証據，只好境管，先留住人再說。

向心案與以前查辦的共諜案模式不同，是不爭事實。以最大的陸諜鎮小江案為例，全案偵辦多年，事証掌握，時機成熟抓鎮小江後，立即收押禁見，從偵訊到審判，一氣呵成，不給鎮小江任何狡辯機會。

向心案與軍中偵辦的羅賢哲少將共諜案亦不同。根據前國防部長高華柱在立法的公開詢答，羅案線索是美方給的。軍方得到美方情資後，先不動聲色，派反情報總隊24小時監控，直到羅發現被監控，軍方才動手逮人。因有美方提供相關事証，因此仍能收押羅並判刑。

蔡政府辦向心案大張其鼓，卻只能境管，等於沒抓到証據。向心若是共諜，辦成這樣，還是第一次，絕對是最失敗的案例。

不過，向心案已成為蔡政府通過《反滲透法》的籌碼，或說是樣板。儘管王立強間諜身分雖遭各方質疑，但他說大陸資助台灣選舉，去年九合一還捐助高雄市長韓國瑜等話，蔡政府最愛聽，還順勢推出《反滲透法》，明顯是政治操作，因此，向心案應當成政治案件看，而不是一般共諜案。

從王立強在澳洲媒體說些虛實摻和的話，到向心剛好在台灣境管，民進黨推出《反滲透法》，更急著大選前通過，很可能後面的劇本恐怕也早準備好了。蔡政府留著向心，定有用處。

(中時 )