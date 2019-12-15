柯純心(左)與劉宜欣(右)擔任咖啡餐車一日店長。

劉宜欣專注地沖咖啡與粉絲分享。

陳柏安（後排左二）在高雄街頭打造英式風格咖啡餐車。

全球城市小姐選美比賽高雄賽區冠軍柯純心和亞軍劉宜欣，15日在高雄擔任藝術飲品店一日店長，2人親自泡茶、泡咖啡與粉絲近距離互動。「鎮店之寶」也正式亮相，全車手工打造Custom1938年Ford COE福特復古車（復刻版）落地高雄就引起關注，並成為網紅拍照打卡的焦點。

全球城市形象大使台灣賽區選務總監陳柏安最近砸500萬，在高雄捷運美麗島站出口開設一家飲品店，開幕當天，選美皇后加上手工復古車，香車美人配上咖啡和茶香，成為文旅城市最美的風景之一。

高雄新興區美麗島捷運站出口的這塊空地，原本雜草叢生，陳柏安跟地主租下空地後，花了極大心力整地和規畫，加上紅色復古咖啡車非常吸睛，許多觀光客都會停下腳步拍照，同時品嚐飲品，在充滿英式風格的街頭，享受城市文旅的藝術氣息。

17歲的柯純心五官精緻，獲封「渾然天成的母胎美人」，日前參加全球城市小姐世界盃選拔大賽拿下最佳儀態獎。之前參加新竹市學生音樂比賽拿下高中職鋼琴Ｂ組甲等，目前正準備學測，在緊張的考試氛圍中，難得享受一下輕鬆時光。

亞軍劉宜欣有「小昆凌」封號，深邃輪廓加上一口流利英語，常讓人以為是混血兒，原來她從小就學英文與音樂，被父母捧在手心呵護、沒做過家事，大三那年獨自前往美國南佛羅里達研習，煮飯洗衣都得自己來，平常愛喝咖啡的她，現場煮咖啡跟粉絲分享，讓粉絲直呼「賺到了」。

全球城市形象大使選拔大賽創始人張如君表示，「愛與包容，文旅城市」是今年選拔大賽的主題，結合城市特色與文化的活動也是城市形象大使積極推動的目標。她強調，文旅體驗營是現在全世界最熱門的話題，希望未來能結合公益活動與城市文旅，將更有影響力，未來也會有其他的城市小姐共同參與這樣的城市文化活動。

(中時 )