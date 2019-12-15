針對蔡英文總統論文門事件，網路節目主持人彭文正質疑說，1984年的公文是事後補寫，只是為湮滅證據，整件事情便宛如尹清楓命案翻版。

彭文正在《政經關不了》質疑，蔡英文1984年這一份畢業證書，是什麼時候發現不見了，什麼時候又找到了。如果它早就存在教育部、早就存在政大，那又何必去申請2010及2015年補發。蔡遠渡重洋去跟英國倫敦政經學院申請補發，怎不乾脆叫教育部給她一份影本，只要蓋個章，就跟正本無誤。

若2010年蔡申請的是真的，那麼2015年肯定不可能申請第2份真的，所以這兩份之間，一定只有一份是真的。彭公開請蔡英文在中選會登記時，把畢業證書拿出來，或者敢在公開場合當中拿出來。那就證明一件事，中間有一個行為也許就是偽造文書。彭質疑蔡事證確鑿，很難脫身了。

彭文正指出，有誰那麼大膽，怎可能事後動手腳。彭拿出1984年12月8日這份公文，質疑後面「博士論文三冊」的文字是誰寫的，這就是教育部高教司長朱俊彰很聰明地丟出的「瓶中信」。因為1984年的公文，絕對不可能會記載2019年的論文，所以這「博士論文三冊」，看筆跡以及後面記的事件，可見這是後來加的，那到底什麼時候加的。

彭文正點出，在台灣發生過越離奇的案子，越有動手腳的痕跡，這種毀屍滅跡的方法，就像是「尹清楓命案」一樣，尹清楓案到現在都沒破，因為它牽涉到會動搖國本的一個黑暗犯罪結構，尹清楓被發現時，遺體還穿著繡有名字的軍服、軍褲以及內衣。可是當檢察官驗屍時，衣褲卻離奇地不翼而飛，連辦公室也被搜索過了，所有證物搬走了，是有心人動手腳，還是不慎遺失，現在無解。犯罪的人都會心虛，所以他們要想盡辦法來湮滅證據，所以這種事後塗抹證據，有沒有可能發生在蔡論文門。

(中時電子報)