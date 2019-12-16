蔡英文總統臉書14日才貼出與網紅波特王合作的影片， 還被笑稱竟有人敢撩總統，不料波特王今晚在臉書表示，由於影片中出現「總統」兩個字，中國新媒體合作方已直接改微博密碼，波特王也無法再登入他的微博帳號。

波特王以「撩妹」聞名，蔡英文總統14日才PO出影片 ，笑稱自己被波特王連續突襲！「不過沒關係，網路梗，我懂⋯⋯」， 不料波特王今晚就在臉書發文表示，「昨天才剛解鎖人生成就，今天就有突發狀況」。

波特王也貼出跟中國新媒體合作方的訊息指出，之前其實就有跟他們說過不要干涉我們的創作內容了。而今天他們不只干涉還過頭了，他們的重點放在「總統」兩個字都不能出現，「看到這裡我跟Mars他們討論後完全沒辦法接受，真的太扯了」。

他說，他的微博大概一百多萬人，帳號都是自己經營的，卻直接被他們改密碼端走，現在登入不進去了，「如果要我們不能稱呼自己國家的元首為總統，那這筆錢我們不賺也....」。

文末還說，這每個月損失雖然不小，但我們真的跪不下去，「很多台灣人覺得民主很正常」「實際上民主真他媽可貴」。

對此總統府發言人丁允恭表示，會進一步了解情形，在台灣創作影片，稱呼台灣總統不但是很正常的事情，更是台灣民主自由的展現，這也是蔡總統就任以來，一直堅持守護的價值。

(中時 )