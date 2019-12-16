總統府祕書長陳菊當家執政高雄市府下，積欠3000多億負債，國民黨總統候選人韓國瑜今（15）日深夜開臉書直播，合體高雄市副市長李四川。李四川爆料說，民進黨議員還問他「怎麼償還？應該有計畫吧」，他傻眼直說「不知道為何當初不能少借點？」質疑錢都花哪去？

韓國瑜與李四川細數上任以來，高雄市政政績，一路從路平、治水、治空汙等談起。李四川說，原本剛報到時，想要做民調「高雄最爛20條道路」，但同仁告訴他「不用了，每條都是爛的」，今年1月騎摩托車傷亡6300多人受傷、死亡21人，但在嚴格管制後、路平做好，到了8月現在降到3828人，也就是說路平後，交通事故車禍發生量降了一半，給市民一條平安回家的路。

李四川也提到，特別要求機場前的中山路到林園沿海路的路平專案，據統每天有1970幾台重車經過，但市府團隊在施工路段底下打了60公分RC（混擬土）外，上面鋪的瀝青比照機場跑道標準跟材料做施工，現在做的差不多了，現在大車走過去，不會有破洞、崎嶇不平狀況。

韓國瑜也提到，高雄PM2.5太嚴重，肺腺癌比例台灣是全亞洲第2，1年將近1萬人死於肺腺癌，當中有50％不抽香菸，這跟空氣汙染一定有關係。

因此，高市府2月開始下令，針對今年秋冬空汙找到方法，與台電談判，針對台電大林、興達發電廠，冬天發電機組要降載，關掉1座發電機組，最後談判成功，現在藍天出現率70％。

李四川也說，初到高雄最不習慣是空氣、水、蚊子，1月時找出固定汙染源，針對台電、中鋼嚴格管制「出重拳」，原本11月空汙最嚴重的時候，但今年觀察下來，11月PM2.5整個月沒有紫爆過，歷年來空氣最好一年，市府仍會繼續管制。

針對前朝時代欠下的負債3000億，李四川表示，1年光是利息就要20幾億，人事費占了5成1，社福不論法定或非法定則占19％，等於7成就沒了，再加上縣市合併以來前朝用了2600個臨時人員，算一算高市府可動支的預算只剩13～15％，如果以1000億預算來算，等同只有150億可以建設高雄。

「誰當市長根本都運作不了！」李四川說，如果這樣計算，32個局處在38區開路，每一區開一條就沒了，所有的公園、道路、清淤，改善易淹水地區等建設根本沒有錢，找已經欠了這麼多錢。

李四川更爆料，民進黨議員竟然問他，「怎麼償還？應該有計畫」他直呼「不可思議」，不知道為何當初前朝不能少借點呢？竟然連路平、燈亮、水溝通都做不好，質疑錢都花到哪去？

韓國瑜則補充說，等於100塊錢可以建設只能用13、15塊，顯見高雄財政處境困難，「不是天天叫窮，的確是窮」，還得滿足280萬市民的開門七件事，每件事都要做好。

韓國瑜提到，高市府還要照顧到放寒假沒錢吃飯的孩子，要發放愛心餐券，實施雙語教育24所國民中小學；在空汙地區教室設置冷氣、空氣清淨機，青年創業編了3億多等等，「錢非常的緊張，一塊錢當兩塊錢用」。

(中時 )