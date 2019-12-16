歷史超過一甲子的老字號零食大廠──乖乖公司，繼去年第二代長子廖清輝逼退弟弟廖明輝，搶下董座大位的家族內亂後，近日又爆出經營權易主，出人意料的是，這回拿下乖乖的，是一家低調建商。

乖乖新主人，是高雄土地重劃大亨、三地開發董事長鍾嘉村。

這家資本額3億元的地產公司，不只入主乖乖，還拿下經營連鎖加油站的北基國際、從紡織轉型地產開發的裕豐國際，兩家上市櫃公司的經營權。它的版圖還有客運、觀光遊艇、飯店等。地產業者推估，鍾嘉村旗下事業持有的土地資產價值至少上百億元起跳，沒人敢小看他的實力。

那麼，他為何要買下乖乖這家食品廠？一位熟識鍾嘉村的高雄地產業者說：「沒有土地價值的東西，他不要。」

傳看中乖乖40億中壢土地

該業者分析，北基國際的財報中，還未重估的土地資產價值就達20多億元，高雄客運集團背後有站區、維修廠等土地，高鐵高爾夫有練習場資產，其餘休閒育樂事業也都有一定的土地資產。對鍾嘉村而言，「土地不用售後服務，放著就會增值，」是比房子更好的生意。

「三地最近一連串布局，全都是圍繞著土地轉。」另一位開發業者說。

乖乖一位離職高階主管也透露，乖乖是中壢工業區僅次於黑松的第二大地主，超過1萬2千坪的工廠，以每坪30萬元計算，就有近40億元的價值。他斷定三地開發看中的就是這點。

但，三地開發的重劃案多是五到六公頃以內的小案，而且至今推出建案還不到五個。在高雄公認的土地重劃王、華友聯總裁陸紀康印象裡，鍾嘉村在10幾年前現身高雄土地重劃市場時，還是「不懂地產」的門外漢，甚至到現在地產事業也「還沒有代表作」。這更令人好奇，鍾嘉村如何造出一個百億王國？

「他很草莽，但有3顆心臟、4顆膽。」一位高雄代銷業者，轉述鍾嘉村建商好友的比喻。

敢衝，獲媒體大亨金援創業

這位代銷業者指出，鍾嘉村早年是靠與三立電視董事長林崑海、年代電視董事長練台生的資金奧援創業，因為三人聯手，所以取名三地。

但林、練兩個媒體大亨，為何看上這位無名小卒？原來，當時兩人看上土地重劃商機，南下高雄找合作夥伴，一開始找上陸紀康，但陸未接受。當時初出茅廬的鍾嘉村雖無團隊，也欠缺專業，但他敢衝，拿出高薪挖角陸紀康的中高階幹部，用最快速度組隊，然後毛遂自薦，最後獲得林、練青睞。

也因為倉卒成軍，面對市地重劃複雜的法令與多變的土地整合過程，鍾嘉村一路走來其實險象環生。2010年，三地開發承接大鵬灣周邊56公頃的土地自辦重劃案，被控以假買賣的方式讓開發區地主人數暴增，製造半數以上地主同意的假象，再向屏東縣政府申請重劃，在16年遭屏東地檢署以偽造文書罪，起訴鍾嘉村等12人，後該案暫緩開發。

點子多，賠錢客運拚到損平

另一方面，鍾嘉村也展現企業經營能耐。例如高雄客運，在當地人口中一直是「誰買誰賠錢」的燙手山芋，但鍾嘉村好友與客運業大老告訴商周記者，鍾嘉村入主後，克服老一代抱著資產、未能善加利用的問題，透過活化資產、拓展新路線等策略，將高雄客運體質改善到「不賺不賠」，而且，還透過春節疏運、偏遠交通運輸等支援，讓他與當地政府、民代建立起良好互動關係。

北基國際過去也苦於毛利率低，2014年鍾嘉村入主後，一方面重新整理30多個連鎖加油站，把不賺錢的砍掉，一方面又透過地產專業獵地、租地，將連鎖據點擴張到50個以上，動作大又快。

熟悉鍾嘉村的業者透露，鍾與林崑海、練台生兩人，原本是操盤人與金主的主從關係，約5年前開始變成3人平起平坐的平等股東結構。也因此，三地開發才在鍾嘉村的主導下，不只走出高雄，北上獵地，像在新北市已有數塊千坪以上規模土地，還搶進客運、休閒、油品、食品等新領域淘金，越來越受注目。

這個快速竄升的地產集團，下個獵物是什麼？鍾嘉村本人婉拒受訪，他的兒子、三地集團執行長鍾育霖，則在商周記者電訪中透露將有新動作：「最快（明年）1月，就可能會有新布局的消息公布。」

【延伸閱讀】

(中時電子報)