英國哈利王子愛妻梅根（Meghan Markle）38歲駐顏有術，眾所皆知，日前她16歲和男友一同參加高中舞會的照片曝光，網友紛紛驚訝表示，看不出來歲月在她身上留下的痕跡。

梅根造型大進化。

英國《太陽報》（The Sun）報導，一名名為「velvetcoke」的網友日前在Instagram上貼出一張梅根16歲時，和當時的男友塞固拉（Luis Segura）參加高中耶誕舞會的照片，畫面中梅根穿著亮黑色、背心領緊身連身洋裝，脖子上戴著一串細白項鍊，頭髮紮成高高的髮髻，僅留幾絲瀏海在側邊臉龐，整個人倚靠在第一任男友塞固拉身上，右手還輕輕放在男友西裝外套上，兩人臉上都掛著燦爛笑容。

這張1997年的舊照才公開就獲得超過6萬名網友按讚，網友紛紛驚嘆完全看不出歲月在梅根身上留下的痕跡。一名網友羨慕表示，「她看起來跟現在一樣，基因真好」，有網友說，「她根本沒變」，另一名網友直白表示，「如果你說照片是去年才拍的，我一定完全相信。」

此外上個月，梅根的中學老師菲（Ilise Faye）才表示，梅根學生時期一直是同學間的領袖人物，會為弱勢群體挺身而出。

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文章來源：TEEN QUEEN Meghan Markle’s high school prom photo baffles royal fans who can’t believe how little she has aged

文章來源：TOP MARKS Meghan Markle was ‘always a leader among her school friends’ and ‘stood up for the underdog’, her former teacher says

(中時電子報)

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