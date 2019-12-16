新修正的《刑事訴訟法》限制出境、出海規定將自本周四(19日)起施行，全國檢察機關依規定須重行境管處分。其中，台北地檢署偵辦王立強「共諜」案、遠航案，日前諭知中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦、遠航董事長張綱維限制出境、出海，因此北檢須於19日後重行限制出境、出海處分，否則這些人境管處分將在明年2月19日後失效。

但檢方不一定要傳喚向心、龔青、張綱維等人，只須函文給移民署對這些人重行限制出境、出海處分，不過，法律規定，檢察官對當事人重行境管後，必須要去函通知當事人。

其中王立強案，由於王立強人在澳洲，雖然北檢已透過法務部向澳方提出司法互助請求，但因國際司法互助程序曠日廢時，法界人士認為，本案在明年1月11日大選前結案的可能性不高，預料北檢會在19日後重行限制出境、出海處分，繼續對2人境管處分。

另遠東航空無預警停飛，北檢13日晚間依違反《民用航空法》等案傳喚遠航董事長張綱維到案，翌日凌晨訊後諭知張限制住居、限制出境、出海。同樣地，檢方也須在19日起的2個月內重行境管處分。

立法院今年5月24日三讀通過《刑事訴訟法》限制出境、出海條文修正案，規定檢察官的限制出境、出海處分，最長不能超過8個月。檢察官可向法院聲請延長境管，最多只能延長2次，第1次4個月，第2次2個月，檢察官限制出境、出海，最長14個月。

總統6月18日公布修正條文，新法在6個月後施行，也就是自12月19日起實施。《刑事訴訟法施行法》也規定，檢察官在施行前對被告限制出境出海，應在施行日起2個月內重行處分。若逾2個月期限，原本的限制出境出海就自動失效。

王立強因爆料指他以中國創新投資公司員工名義，來台從事情報工作並涉入九合一大選。中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦11月24日要從機場離境時遭調查局約談，25日晚間被依違反《國安法》「發展組織罪」移送北檢複訊。檢察官訊後，26日凌晨諭令尚、龔限制出境、出海，27日二度傳喚2人後請回，依新法規定，北檢須於本月19日後對向心、龔青夫婦重新作出限制出境、出海處分，否則2人的境管處分，將在明年2月19日後自動失效。

(中時 )