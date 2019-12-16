有網友發文，提到「第一次買到這麼便宜的鋪棉防風外套」。(圖/摘自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

美式賣場好市多又有好貨了！有網友發現佛心價的商品，知名運動品牌的防風外套在特價，買一件花不到千元，讓她一看超驚喜，連忙拍照PO網與大家分享，讓不少網友心動直問：「哪間店還有？」

一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，提到「第一次買到這麼便宜的鋪棉防風外套」，從照片中可以看到外套可防風、防潑水，還有鋪棉內襯，只要1000 元還有找，相當划算。

PO文曝光後，立刻吸引許多網友討論，「感覺可以衝一波」、「Adidas防風外套987真的很划算」、「哪一家店出清中啊？」、「這件我買兩件，內裏類似毛絨的雙層風衣，穿起來比較硬挺。我穿上後覺得滿保暖的，相較於一般單層風衣，這件adidas風衣會比較保暖」。

不過，也有網友對這項特價商品是否真划算持不同意見，「男生試穿過就知道，這件版型有問題，後頸整個卡住，外表看不出來」、「一點也不便宜，因為樣式太舊」、「我在日本買這件厚款，台幣800」、「之前高雄很多，會降價代表沒有尺碼了」。

(中時電子報)