12/16-12/22｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

星座專家唐綺陽，來講一周星座運勢了！她首先指出這周有2重要行星訊息，金星在魔羯、太陽在射手最後衝刺階段，魔羯與射手受到關注，政治話題討論度高，火天蠍加上木星魔羯，政治上的狂熱帶來具有震撼性的效果 。

周五前則是金星魔羯最後衝刺，所以政治、長輩、資深的誰，或怎樣養老、敬老的老人議題，仍是下週看點，如何安排老年生活，值得我們深思。

周五（12/20）金星從魔羯移動至水瓶，參與群眾聚會多，感受狂歡的氛圍。金星、天王星互融，接觸人群、聚會的場合增多，有機會參加特別的飯局，喜好的改變，出現戲劇性的感情。

金星進水瓶後，等於與天王星金牛「互融」，所以未來的一個月，難免會有「詭異聚會、飯局」，詭異在組合很奇特，緣份很奇特，餐廳選擇、點菜都很奇特、創意等，這樣充滿三教九流元素的聚會，也就不必在乎「目的」，就當是「湊個熱鬧、開開眼界，熱鬧一下」就好。

金、天的互融也帶來「品味突變」，忽然喜歡起不常吃的食物、喜好改變，或對某些人更感興趣，戲劇性轉折處處可見，包括感情。

太陽射手最後衝刺，注意高空交通及活動安全，關注高知識分子、海外人士等相關訊息。

重要星象：太陽、金星衝刺中，金星從魔羯移動至水瓶，金星、天王星互融，太陽射手最後衝刺。

工作注意↓

雙子：聽取年輕人的意見，能醍醐灌頂

巨蟹：居中協調各方意見，非常忙碌

天蠍：自己要有主見，避免被干擾

魔羯：工作逐漸上軌道，感到安心

桃花注意↓

白羊：談感情別太用力，放輕鬆反而加分

金牛：雙方的價值觀，是決定性關鍵

處女：要有定見，相信自己的判斷

射手：尋求他人意見，別太鑽牛角尖

財運注意↓

獅子：錢財捉襟見肘，用錢要節制些

雙魚：有正財運，遇到資源豐富的女性貴人

健康注意↓

天秤：當心睡眠問題，影響健康與交通安全

水瓶：事情多又操勞，適時休息很重要

(中時電子報)