Bella哭腫眼送高以翔最後一程。（粘耿豪攝）

高以翔上月底猝逝，15日舉行完告別式，日後將在金寶山長眠，留給粉絲無限懷念。而在告別式當天，通靈大師江嘉葉透過影片、照片，觀到高以翔有很多不捨親友的行為，讓人看了不禁跟著鼻酸。

江嘉葉表示，高以翔一開始本想衝去迎接到來的家人，但想到他們看不見自己只好停住，而在他們行禮祭拜時，高以翔跳離遺照不敢接受他們的禮儀，看到家人為他哭紅眼，也忍不住掉淚，覺得自己太不孝，居然讓他們如此操心折磨，見大哥為他捧斗又不禁啜泣，並走過去一個個的環抱他們。看到女友Bella為了他染成一頭暗紫色頭髮，更輕撫對方的頭髮和臉頰，感動她的用心。

對於來送他最後一程的粉絲，高以翔也立刻迎過去對他們鞠躬表達謝意，知道父母用自己生前最愛的「小熊軟糖」代替傳統告別式的毛巾，高以翔也走過去拿糖吃，感謝媽媽的細心、貼心，無盡的愛。

通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

而在高以翔的棺木運上靈車送往二殯火化途中，江嘉葉也以打坐通靈觀到他跟著自己的遺體上車，輕撫遺體、輕輕說著：「感謝你跟著我35年，我們一起歡樂，一起受苦，雖然今天你就要永恆離開這個世界，但我留下很多的照片，你會永恆的存在這個世界，受人懷念。」

接著，高以翔又來到Bella身旁，環抱並輕撫她的頭髮說：「妳這傻女孩，為了我犧牲這麼大，叫我如何回報？」看到她戴著意味「生死不變誓言」的尾戒，忍不住再度眼眶泛紅，拜託她千萬不要如此想，說：「我這世是無法照顧妳，妳一定要找個可靠愛妳的人託付終身。」

而在骨灰送到金寶山時，高以翔又飛出來和兩位一直陪他的天使，往高空一直飛，繞著大台北環繞，大聲喊著：「再見！台北，再見我親愛的父親、母親、哥哥。」接著又說：「再見！我每個親愛的朋友。」停了一下，哽咽喊著：「還有我親愛的Bella，我走了，帶著你們大家滿滿的愛，離開這個世界，在天國等著你們！」三個天使就一直往高空飛，飛到看不見。

另外，高以翔媽媽之前擔心因為親友太悲傷，會讓高以翔捨不得離開，但江嘉葉就透露高以翔清楚表明15日就會離開，高媽媽可以放下心中大石，以翔真的放心高飛了。

(中時電子報)