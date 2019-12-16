蔡英文總統決意要求立法院在12月31日三讀完成《反滲透法》立法。這段期間，企業界「被暗示」，「少去大陸，去了，別亂講話。」一位不具名退休情報員也說，仍在職的老同事提醒，不要去大陸，「要低調，就像冬眠」，免得惹上麻煩，因為《反滲透法》三讀後，要找麻煩很容易。《反滲透法》已在兩岸間，形成肅殺氣氛。

■政府找麻煩很容易

蔡英文前晚為民進黨新北市第八選區立委候選人江永昌站台時表示，她已經通過國安五法的修正，最後一張拼圖就是《反滲透法》，「我做總統國家一定更安全，國防一定更強」。

民進黨堅決要在大選前完成《反滲透法》立法，已令在往返兩岸的台商、台生、台眷，甚至退休情工人員，發揮寒蟬效應。一位退休情治人士說，情治友人知道他退休後，他的家族在大陸做生意，很善意地提醒他「最近不要去大陸」。

這位退休情治人員已過了管制期，他說，有了《反滲透法》，蔡政府要找麻煩很容易，那怕只是找個理由、故意查稅，就很麻煩。

■主管機關是誰沒人知

另有情治圈人士質疑，《反滲透法》主管機關是哪一個？完全沒人知道。如果是陸委會，這部法律已超出主管大陸事務的權限。

蔡英文總統前天說，反滲透法在12月31日一定會通過。

台北市長柯文哲昨至板橋、土城輔選時表示，反滲透的重點是內容與執行面，不是標題，「廢話！為了國家的安全當然要反滲透」。但是，民進黨要硬推，柯警告，民進黨在立院席次過半，強行表決當然可以，但不要忘了當年國民黨硬推服貿協議的教訓。

■製造恐懼為了騙選票

侯友宜昨出席第6屆中華盃跆拳錦標賽開幕典禮時，被問到此事，他先是哈哈大笑，然後說，保護國家與國家安全有很多方式，《反滲透法》是否能捍衛國家？外界有很多解讀，他都尊重，但各位可以多思考。

前總統馬英九日前在立法院出席公聽會則表示，蔡英文不顧反對，非要在選前通過《反滲透法》，是製造恐懼騙選票，這種毀憲亂政，刻意激化兩岸危機，只為私利而不惜將台灣帶往險境，其心可誅，好比佛地魔。

(中時 )