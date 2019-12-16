對於媒體報導，港務公司指稱高雄市政府要恢復高雄港舊港區（1號至21號碼頭）土地開發回饋為52％一事，高雄市都發局16日凌晨聲明，依法行政，開發地主未能依都市計畫法，及2013年6月4日公告實施「高雄多功能經貿園區」都市計畫規定辦理，逾期未能完成開發協議書之簽訂，當然就須依法恢復土地開發回饋52％，不再有42％之適用。

高雄市都發局長林裕益駁斥，港務局自稱「已達成協議的42％」，完成不合法理，延宕至今，仍未完成三方協議書之簽訂，何來已達成協議之説？

都發局表示，「高雄多功能經貿園區」佔地590公頃，待開發土地還有239公頃，其中國公營事業土地佔68％、民間私有土地佔32％。有關區內之土地開發回饋比例，均依都市計晝之規定，未能於公告實施後6年內（即今年6月3日以前）完成開發協議之簽訂，依規定就須恢復為原土地開發之回饋比例，不再有獎勵優惠比例之適用。

林裕益直言，交通部、港務公司不怕被説「只准州官放火，不准百姓點燈？」

港務公司警告高市府，聲稱提高回饋比例，將墊高投資業者成本。都發局駁斥，此案是都市計畫土地開發案，依法依2013年公告實施的都市計畫，就已明白規定獎勵期限，逾期就須恢復原回饋比例，完全係依法行政，堂堂國營事業竟公然要求都市計畫主管機關違規放水，降低成本？

此外，港務公司宣稱愛情摩天輪案至今未收到業者投資計畫書。都發局指出，港務公司既未完成開發協議書之簽訂，就無法取得開發許可，當然也就不能依2018年7月港務公司報經高市府核定之「開發計畫書」辦理公告招商，沒招商怎會有業者投資計畫書？港務公司要開發，就須依都市計畫規定，先辦理完成協議書之簽訂，才能接續招商開發作業。

(旺報 )