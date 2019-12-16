老師「Jenny」葉慧真搭配著繪本與DIY活動，設計一系列課程，帶領親子運用繪本生動的插畫及有結構性的劇情安排，讓孩子懂得為何保護自己，大人懂得如何保護孩子。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

老師「Jenny」葉慧真搭配著繪本與DIY活動，設計一系列課程，帶領親子運用繪本生動的插畫及有結構性的劇情安排，讓孩子懂得為何保護自己，大人懂得如何保護孩子。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

老師「Jenny」葉慧真搭配著繪本與DIY活動，設計一系列課程，帶領親子運用繪本生動的插畫及有結構性的劇情安排，讓孩子懂得為何保護自己，大人懂得如何保護孩子。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

老師「Jenny」葉慧真搭配著繪本與DIY活動，設計一系列課程，帶領親子運用繪本生動的插畫及有結構性的劇情安排，讓孩子懂得為何保護自己，大人懂得如何保護孩子。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

老師「Jenny」葉慧真搭配著繪本與DIY活動，設計一系列課程，帶領親子運用繪本生動的插畫及有結構性的劇情安排，讓孩子懂得為何保護自己，大人懂得如何保護孩子。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府教育處於15日在暖暖國小辦理免費的親子故事DIY課程，由老師「Jenny」葉慧真搭配著繪本與DIY活動，設計一系列課程，帶領親子運用繪本生動的插畫及有結構性的劇情安排，讓孩子懂得為何保護自己，大人懂得如何保護孩子。

教育處說明指出，本次的課程Jenny老師帶來《蝴蝶朵朵》、《你可以說不》、《肚臍的洞洞》、《鴨子？兔子？》等故事與親子分享，並以《蝴蝶朵朵》做為主題，以兒童語境，慢慢引導孩子去理解身體議題的重要性，並讓孩子從認識自己的身體開始，教孩子為何及如何保護自己，以及在與別人相處時，該如何避免不必要的肢體碰觸。

教育處更強調，許多家長明白預防性侵的重要性，但礙於過去成長過程中沒人教過，所以現在也不知如何教自己的孩子。而教育處藉由邀請Jenny老師將一個本為凝重話題，配合生動的敘述方式，變的正向光明，並強調「想讓家長能溫柔帶領孩子了解性侵的議題，每一個家，都可以開始去正視與討論它。」

教育處表示，未來還會持續規劃多場親子活動，提供家長在假日可以增進親子關係的好所在，更歡迎2-6歲幼兒及家長踴躍報名參加，相關訊息可於臉書FB上搜尋「基隆市社區教保資源中心」詳閱。

(中時 )