為推廣基隆市的農特產山藥，市政府與農會於14日晚間舉辦山藥大餐活動，在基隆港海產樓席開百桌，市長林右昌也特別出席盛會。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

為推廣基隆市的農特產山藥，市政府與農會於14日晚間舉辦山藥大餐活動，在基隆港海產樓席開百桌，市長林右昌也特別出席盛會。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

為推廣基隆市的農特產山藥，市政府與農會於14日晚間舉辦山藥大餐活動，在基隆港海產樓席開百桌，市長林右昌也特別出席盛會。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

為推廣基隆市的農特產山藥，市政府與農會於14日晚間舉辦山藥大餐活動，在基隆港海產樓席開百桌，市長林右昌也特別出席盛會。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

為推廣基隆市的農特產山藥，市政府與農會於14日晚間舉辦山藥大餐活動，在基隆港海產樓席開百桌，市長林右昌也特別出席盛會，肯定市農會與市府合作推廣基隆的農特產品，推出各種山藥相關的創意料理，也讓每年的山藥大餐一推出就被「秒殺」。

林右昌指出，基隆山藥大餐經過這幾年的推展，現在幾乎都是一推出就被強購一空，更是成為了基隆農會最盛大的活動，每年的餐點也都為了民眾而推陳出新，越做越好，他也指出，產業發展處已與農會合作，結合種植山藥農友媒合餐飲業者，推出以基隆山藥為食材的麵包、手搖飲，透過料理手法結合在地農產食材，希望讓在地的好味道可以傳承下去。

市府也指出，今年的山藥大餐活動設計的菜色包括「山藥白玉捲雙併、生菜山藥小吻魚、山珍海味、山藥蒸鮮魚、山藥燉烏骨雞湯、紅糟鰻併山藥米糕、山藥酥併香蔥派、山藥佐蒜泥蝦粄條、琉璃翡翠、山藥炒牛柳」等十道菜，每道菜色都融入山藥的新鮮及脆度，再加上美味的海鮮，更讓人垂涎三尺。

(中時 )