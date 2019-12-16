福容淡水漁碼店，力推新春專案贈情人塔券。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

2019即將進入尾聲，面對即將到來的2020年連七天春節連假，有許多人早已開始安排出遊計畫，除了待在家過年，現在更流行在過年期間安排家族旅行、創造難忘的年節回憶，福容大飯店各分店紛紛在1／23-29推出春節優惠住房專案。

其中，美棧墾丁大街推出三天兩夜只要3,888元起的佛心價，每人每晚不到1,000元；福容福隆店推出風呂別墅包棟專案，包含一泊二食再加贈休閒活動三選一，想騎腳踏車或DIY或是體驗VR都能自由選，除夕到初三入住還有春節晚會可以同歡。

福容也強調，預計到北部旅遊的民眾，若是想趁機享受本島唯一的海底溫泉，可以入住福容福隆店，一泊二食10,800元起送休閒活動三選一，盡情享受東北角的海岸風光，並且位於深坑的福容台北二館精緻雙床房3,888元起，還能預約免費定時定點的接駁，想逛動物園、探訪深坑老街或是到信義區晃晃都沒問題！

而全台最美的福容淡水漁碼店推出鼠年迎春假期每房8,888元起、贈英式下午茶及情人塔券2張；鼠年納福假期一泊二食每房12,888元起，免費招待兩名150公分以下兒童再送情人塔券4張，非常適合小家庭新春出遊，12月底前訂購享早鳥95折優惠。

福容大飯店林口店更推出，「生肖屬鼠」入住最划算方案，房價可享6折優惠(需加原房價一成服務費)，每房只要3,888元起，再加送金鼠版手工餅乾一罐及金鼠報喜紅包，福容大飯店祭出多款優惠行程供民眾參閱，並強調，2020年長達七天的年假千萬別浪費，團聚時刻盡情享樂，從台灣頭玩到台灣尾，並歡迎全台旅客可以前來福容享受一番。

(中時 )