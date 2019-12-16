美國各大媒體報導，美國總統川普政府最快會在本週，宣布從阿富汗撤離大約4000名美軍的計畫。
美國與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）已在一週前恢復談判，雙方都設法要降低暴力局勢，甚至達成停火協議。
但華府12日暫停了會談，因為阿富汗首都喀布爾（Kabul）北方一座美國空軍基地附近11日遭到塔利班攻擊，這起攻擊案導致2名平民喪命、數十人受傷。
美國國家廣播公司（NBC）報導引述3位現任及前任美國官員說法指出，川普政府打算宣布從阿富汗撤離4000名美軍。目前約有1萬3000名美軍駐紮在阿富汗。
美國有線電視新聞網（CNN）報導也引述川普政府一位不具名官員所說，減少阿富汗駐軍的計畫可能在本週宣布，但「宣布時機仍有變數」。
美國駐阿富汗軍隊發言人則說，尚未收到縮減駐軍人數的命令。
川普曾在上個月指出，他打算將駐阿富汗美軍減少到8600人，且還可能進一步縮減。
(中央社)
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