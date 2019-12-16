親炙大師作品！讓台灣美術史更完整！文化部所屬國立台灣美術館推出國寶畫家林玉山相關捐贈典藏品之主題性展覽「林玉山作品捐贈特展」，15日由文化部長鄭麗君親自主持開幕式暨捐贈儀式。鄭部長表示，文化部首度運用特別預算促進推動「重建台灣藝術史」核心政策，在強化國家典藏能量之外，也更努力尋回台灣藝術遺珍。特別感謝林玉山老師及其家族陸續捐贈林玉山老師作品予國美館典藏，也成就了本次「林玉山捐贈作品特展」。期藉由政府與民間力量的結合，以國家的高度重建台灣藝術史，為下一代建立更加完整的台灣文化面貌。

文化部長鄭麗君提到，由林玉山老師貫穿一生創作的寫生稿及畫作，以及林老師曾說過「寫生是繪畫重要的基礎，惟寫生的目的不在工整的寫實，而應寫其生態、生命，得其神韻。」我們可以看到林老師反覆的凝視著故鄉、土地、生命、人、動物，即便歷經不同文化、政治的轉變，仍然不變的是林老師對台灣鄉土及生命的熱愛，是他開創台灣繪畫的特色。在藝術創作之外，林老師育才無數，並組織民間畫會，一路推進台灣的藝術史，讓台灣的藝術被世界看見，可以說林老師的一生，其實就是台灣藝術史的縮影。

林玉山家屬林柏亭先生代表捐贈畫作。（圖取自文化部官網）

鄭麗君部長表示，文化部除了會持續支持國美館重建台灣藝術史的工作，用當代更多元的視野進行藝術史的研究。同時，將更致力於為下一代推動完整的藝術史及藝術教育，讓下一代站在藝術史巨人的肩膀上，藉由藝術家的故事、創作歷程、感受藝術家創作的感動，看見自己、認識自己、看見世界。重建藝術史不僅是一個政策，更是一個文化的行動，希望大家一起共同書寫台灣的藝術史，讓台灣的藝術史跟世界連結，成為世界藝術史一塊重要的拼圖。

國美館館長林志明致詞時感謝林玉山家屬慷慨大量捐贈膠彩、作品及寫生稿、冊作品，以圖幅計數量高達2,500餘件。國美館具有保存、修護、研究、出版及數位科技運用的重責大任，本次展覽特別規劃了新媒體互動區，展出愛迪斯科技股份有限公司及NEC台灣合作的〈蓮池互動裝置〉，結合最新AI科技與視線推定技術，使觀者透過肢體的移動與畫作產生互動，展現國美館在數位典藏的累積與運用。

林玉山家屬及親屬共襄盛舉「重建台灣藝術史」核心政策，將珍藏多年林玉山早年的水墨、膠彩畫作品70件與2500餘圖的寫生圖稿作品捐贈予國美館典藏，為文化部重要政策計畫民間響應之大批藝術品捐贈案。本次「林玉山捐贈作品特展」共分為五大主題：花卉禽鳥、動物、人物、風景，以及難得一見的林玉山寫生手稿。

精選展出的作品包括1923年林玉山17歲時所繪第一件虎畫〈下山猛虎〉、1926至1937年間早期花鳥畫作，及各時期的風景、動物、人物作品，2004年最後遺作〈蔭翳蔥庇〉（鄭善禧題字），以及創作於1920至2000年代間，貫穿林玉山一生創作精髓的寫生稿等作，具體呈現林玉山一生開闊視野、寬廣畫路的藝術風格。展覽也從捐贈作品與寫生稿的相互關係探討林玉山如何實踐自己的繪畫理論，以「寫生」在不同題材中作為基礎產生鏈結的意義。林玉山一生的創作，見證、豐富台灣美術日治到戰後發展的歷史軌跡，特展除彰顯國寶畫家繪畫藝術成就外，也讓大眾更有機會親炙大師作品，並藉此向家屬表達感謝之意。

「林玉山作品捐贈特展」

展覽期間：即日起至2020年3月22日

展覽地點：國立台灣美術館 302展覽室

(中時電子報)