美國貿易代表萊特海澤今天表示，儘管需要翻譯及修改協議文本，但美中兩國達成的第一階段貿易協議已「總體完成」，且協議會在未來2年內讓美國出口至中國的貨品增加近一倍。

萊特海澤（Robert Lighthizer）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問說，協議文本會有一些修改，但「協議確實是總體完成了」。

萊特海澤指出，美中兩國高階官員正式簽署貿易協議的日期和地點仍在商榷中。

他還說，如果這項協議準備就緒，到了第2年，美國出口至中國的貨品會增加將近一倍，且在未來2年內，中國每年採購美國農產品的金額預計將增加至400億至500億美元。

2017年美國向中國出口大約240億美元的農產品。

但萊特海澤強調，貿易協議的成功關鍵將取決於北京當局官員的決策。

他提到：「最終，整個協議是否成功，將取決於中國是誰做決策，而不是美國這方。如果強硬派做決策，我們會得到一種結果，若是改革派做決策，那麼我們將得到另一種結果，而這是我們所希望的。」

(中央社)