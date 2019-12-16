同年同月生日、也是同間經紀公司的黃尚禾與唐振剛（小剛），除了合作過多部影視作品，私下也會相約喝小酒吃美食，很快就建立起兄弟般的感情。主持旅遊節目《世界第一等》9年的小剛，吃遍各國美食，但他嘗過黃尚禾的私廚創意料理後，仍忍不住大讚：「他就是有辦法讓我充滿驚喜！」
把酒談心 聊得忘我
從二○一八年合作電影《角頭2》到近期的電視劇《天堂的微笑》，兩人感情愈來愈好，小剛自招是自己主動找黃尚禾聊天，從品酒、美食到表演，天南地北什麼都能聊。
不過，黃尚禾說，偶爾聊得忘我時，他會接到經紀人的電話，但不一定是找他，而是找小剛，一旁的經紀人一聽立刻「指控」：「他（小剛）很不愛用手機，有時會讓我找不到人。」正當經紀人要爆料時，服務生端來食物，黃尚禾和小剛立刻變身美食評論家，「這是雞軟骨嗎？還是雞爪？」、「雞爪不是長這樣，這是剪開的雞翅。」順利轉移被經紀人叨念的話題。
飾演調酒師後，黃尚禾開始對品酒產生興趣，而原先習慣早睡早起的小剛，也因為黃尚禾而懂得喝點酒，「我喜歡聽尚禾說關於酒的故事，認識他之後，才知道酒的有趣之處。」小剛也坦言，自己現在一周喝的酒，是以往一年的量。
甜鹹交錯 刺激味蕾
小剛還說，黃尚禾總有小撇步，可以讓食物變得有趣、更好吃，廚藝連美食部落客都大推。某年中秋節，黃尚禾邀請大家來烤肉，有一道「古巴玉米」就讓他難以忘懷，黃尚禾現場還加碼教學，把知名的美式甜甜圈微波五秒後讓糖霜融化，「會變得很脆，而且甜味變低，超誇張的！」小剛笑說：「他就是會讓人覺得『原來可以這樣弄喔！』沒吃過的人，真的不知道可以這樣組合。」
黃尚禾則爆料小剛食量超大，吃火鍋曾一口氣吃掉四十盤肉片，把大夥給嚇壞。雖說食量驚人，小剛還是很講究吃的品質，受訪時不忘將鹹食與甜點交錯著吃：「這樣混著吃，會讓味蕾變得敏感，或者喝水沖淡口中餘味也可以。」兩人就這樣在吃吃喝喝中，互相交流食物的各種知識。
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(中時電子報)
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