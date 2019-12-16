CTWANT 火線追擊》「教父」徒孫狠噱全台角頭捲6億 黑白道爭搶2500萬懸賞

台中市近日流傳一紙2500萬元懸賞令，指41歲林姓男子狠騙全台黑道6億元，如今人間蒸發，只要抓到人就能領賞。本刊調查，林男是素有黑道仲裁者之稱的「憨面」李照雄徒孫，經營麻將館起家，最終成為新一代賭博大亨，如今他因「罔顧江湖道義」，成為花紅目標。

本刊調查，林男原本只是默默無名的小弟，但他有精明生意頭腦，先是在中部和桃園經營麻將館，最低2萬底，大咖客人還能打到20萬底，一晚的輸贏就能高達近千萬元，但林男黑白二道通吃，加上麻將館服務好、口碑佳，大咖客人源源不絕，但因行徑太過猖狂而被警方盯上，最終不得不將賭場收起。

但林男並未放棄他建立的賭博王國，決定朝雲端發展，改為經營「百家樂」線上賭場，設置在國外的機房增加警方查緝難度，下注的客人來自五湖四海，成功轉型使他每月有數千萬元的收入，儼然是新一代博弈大亨。

即使賺得荷包滿滿，但林男的金錢慾望仍不滿足，他2015年開始經營詐騙集團，先是招募詐欺和毒品犯嫌作為幹部，再吸收愛慕虛榮的年輕人，以觀光名義將他們送到菲律賓集中管理，在魔鬼式訓練後正式上線，要求他們以假檢警方式向大陸民眾行騙。

林男還提供透天豪宅和雙B跑車給集團成員，成員「放假」時還能溜出門把妹，林男並分發平安符要小弟們隨身攜帶以「逢凶化吉」，短短五個多月就得手超過2700萬元，該集團則於同年九月被刑事局破獲，以林男為首的82名成員也被逮捕。

當滯留菲國的台籍嫌犯被遣返回國時，因場面太過浩大還引發社會關注，黑道也同時注意到林男強大的賺錢能力，因此當林男向各方角頭提出一起「做生意」時，所有人都巴不得「分一杯羹」，捧著現金想與他合作。

林男則藉此以投資和標會名義要求老大們入股，道上各大哥慷慨解囊，他在短時間內募得6億資金，林男卻捲款潛逃，留下一紙遺書後人間蒸發，遭騙角頭因而怒發2500萬江湖懸賞令，誓言要讓騙錢的林男「付出代價」。

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(中時電子報)