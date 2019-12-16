今冬自由市場的強力左投「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)以5年8500萬美元(平均年薪1700萬美元)加盟國西的響尾蛇！感覺瘋龐已經打了非常久，其實他今年才30歲，因為他19歲就登上大聯盟，過去11年效力國西名門巨人，至今已擁3座世界大賽冠軍。

龐加納原本追求上億美元合約，但他從未拿過賽揚獎，也沒有勝投和三振王之類的頭銜，速球的時速91.4英里(約147公里)以先發左投來說還夠用，而且他擁有7季超過200局的耐力。巨人給他合格報價之後就沒有要簽回他，雖然他跑到同區的響尾蛇，巨人可以從響尾蛇獲得補償選秀籤。

2013-16年球季是龐加納的巔峰期，連續4年入選明星賽與國聯賽揚獎前10名，還有兩次銀棒獎(他很會打)。近3年肩膀開始出現毛病，衝擊他的表現和身價，自責分率漲到生涯新高3.90，被響尾蛇趁機砍價，合約包含1500萬美元是延遲支付(後面幾年才會給他)。響尾蛇上季85勝77敗，位居國西老二，但與老大道奇有21場勝差，明年要追上也不容易。

(中時電子報)