12月21日挺韓罷韓大遊行將在高雄強勢登場，其中各界矚目的焦點就是哪邊的支持者較多人。新北市議員唐慧琳接受港媒專訪時就直言，民進黨立委管碧玲嗆「高雄人對不起台灣是普遍的心情」，會激起民眾反感。她也爆料，民進黨可能會出一些不入流招式對付韓粉，如：激起韓粉情緒挑起衝突，再讓外界批評韓粉不理性。

據港媒《中評社》報導，對於挺罷韓大遊行，她直言，民進黨其實很擔心挺韓人潮會蓋過罷韓隊伍，所以可能用各式各樣的手段來阻礙挺韓民眾到高雄，甚至做賊喊抓賊開嗆，國民黨會出奧步等風聲，唐慧琳認為，這聽起來非常荒謬的言論，說穿了只是民進黨在找藉口而已。

至於挺韓隊伍會有多少人到現場支持韓國瑜？唐慧琳坦言，她目前很難預估，因為當天勢必會不斷有加入、觀望的人群，但她有絕對地信心會有20萬人以上。這是藍綠的第一場正面交鋒，氣勢一定要出來！

唐慧琳最後也提醒要去挺韓的藍營支持者，民進黨可能會使出一些奧步設計陷阱，例如激起韓粉情緒挑起衝突，再讓外界批評韓粉不理性，或「現場送超過新台幣30元的禮物，再喊說國民黨在賄選」。

(中時電子報)