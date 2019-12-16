《基金》富邦特選世代行動通訊報酬指數，准發ETN 08:012019/12/16 時報資訊 林資傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准富邦證申報發行「富邦特選世代行動通訊報酬指數」，追蹤連結標的指數為「台灣指數公司特選世代行動通訊報酬指數」，共發行6000萬單位，每單位發行價格5元，發行總額3億元。 證期局指出，「富邦特選世代行動通訊報酬指數」發行後將在證交所掛牌，投資人於買賣該指數投資證券（ETN）前應詳閱公開說明書，以充分瞭解該指數投資證券特性、投資人應負擔成本費用，及相關投資風險等各項資訊。 (時報資訊) #富邦證 #特選世代行動通訊報酬指數 #指數投資證券 #ETN 也許您會感興趣 推薦閱讀 LINE免費主題試用來囉 復古Hello Kitty讓人想起小時候 17:332019/12/12 科技 貿協攜ICT巨擘WITSA簽備忘錄 可分享資通政策制定 20:482019/12/12 財經 《通信網路》明泰、仲琦聯姻，代工、品牌優勢互補超麻吉 08:022019/12/13 財經 WhatsApp不支援舊系統 上百萬用戶得換手機才有救 10:292019/12/13 科技 恆生指數漲逾500點 騰訊漲2.3％ 11:492019/12/13 財經 街口通訊軟體Jello捲土重來 請來韓國女神潤娥代言 14:382019/12/13 科技 恆生指數總裁：明年1月諮詢同股不同權股份加入指數 15:182019/12/13 財經 臉書整合三大通訊軟體 恐遭FTC半路封殺 04:092019/12/14 全球財經 社區通訊群組發功 警助迷途老翁找到回家路 11:412019/12/14 生活 新興美元主權債 報酬風險比按讚 04:102019/12/16 證券．權證 財經熱門新聞 驚！才1個月…台積電5奈米爆驚人突破 - 財經 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 5G iPhone露敗象？知名蘋果分析師曝拖油瓶 - 財經 叫陣…決戰3奈米！台積電死敵弱爆了 - 財經 百萬散戶爭相申購和潤 背後忽略2件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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