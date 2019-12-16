金管會證期局表示，核准富邦證申報發行「富邦特選世代行動通訊報酬指數」，追蹤連結標的指數為「台灣指數公司特選世代行動通訊報酬指數」，共發行6000萬單位，每單位發行價格5元，發行總額3億元。

證期局指出，「富邦特選世代行動通訊報酬指數」發行後將在證交所掛牌，投資人於買賣該指數投資證券（ETN）前應詳閱公開說明書，以充分瞭解該指數投資證券特性、投資人應負擔成本費用，及相關投資風險等各項資訊。

(時報資訊)