代理摩斯漢堡的安心（1259）長期支持台灣在地農產，在通路端與各地特色農產鏈結合，嚴謹提供適合顧客品嘗的產品。董事長林建元日前與國發會副主委郭翡玉、副處長呂登元、簡任技正陳信揚等人會談，盼攜手共同推展地方創生計畫。

台灣農產資源豐富，惟因鄉村就業人口外流、造成城鄉發展不均，公部門近年積極推動「地方創生」計畫鼓勵青年人回鄉，盼能發揮豐富創意，將傳統健康美味的農產介紹給民眾，再創農村社區富饒生機。

安心表示，摩斯向來堅持提供最安心安全的產品，自2006年起便引進「生產履歷」、「在地食材」、「契作農場」等綠色3合1採購政策，從源頭進行把關，並維持高品質食材的穩定供應，以落實對顧客的承諾與保證。

摩斯長期與「鄰鄉良食」等社會企業合作，持續引進在地小農農產品，透過增加販售通路保障小農收入，在食材使用上更符合安心需求，以行動支持地方發展，並連續多年獲頒經濟部Buying Power社會創新產品及服務採購首獎。

摩斯今年以來全台總店數淨增12家，受惠展店帶動規模效益顯現，安心2019年1～11月自結合併營收50.33億元，年增4.51％，改寫同期新高。前三季歸屬母公司稅後淨利1.4億元，年增19.09％，每股盈餘4.36元，優於去年同期3.66元。

安心今年營運顯著成長，東元集團會長黃茂雄認為，主要由於導入機器人點餐供餐、打造安心智慧農場、粉紅色部隊增強人力效率與配送能量，連射3箭所帶動。預計明年將再推出3～4項新策略，持續以創新思維及作法維持競爭優勢。

(時報資訊)