小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（16日）財經重點。

【1】大選行情啟動 外資策略曝光

總統大選剩不到一個月時間即將登場，向來專注基本面與資金動向、鮮少評論台灣政治時局的外資研究機構，紛紛回顧歷史經驗，得出「台股在選後更會漲」的結論，並據此擬定「選前押寶擇優布局、選後收割」的操作策略，對照台股目前位階，突破12,682歷史高點希望正濃。

【2】資金狂潮 挺台幣衝30大關

資金狂潮推動新台幣往30元關卡挺進。根據本報對金融業的調查結果顯示，77％受訪金融業預估2020年第一季新台幣將在30～30.5元區間。銀行主管指出，今年外資匯入投資台股，加上政策帶動台商海外資金回流，都是助漲新台幣的重要因素。

【3】北市精華地上權 剩兩塊

北市五大地上權案如空軍官兵活動中心、信義行政區、松江南京案皆已完成開標，如今只剩兩大案，分別是2020年1月招標的世貿三館及第二季的國泰營區案，市值分別為500億元、150億元，權利金底價估計為200億元、60億元。

【4】美財長：中美二階協議 將細分磋商

中美經過多次談判後，近日終於達成第一階段協議，美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）表示，中美第一階段協議的文本詳細內容將於兩天內公佈，預計首階段協議在2020年1月簽署後，便開始第二階段貿易談判，且因接下來觸及的談判議題更加複雜，將會再分為幾個細項進行磋商，以解決雙方的分歧。

【5】陸明年GDP增長目標傳降至6％

大陸經濟持續承壓，外媒引述消息人士表示，大陸官方預計將下調2020年經濟增長目標至6％左右，且相關增長目標在近日結束的中央經濟工作會議上已得到高層領導人的認可，預計在2020年3月「兩會」（人大、政協）上公布。

(中時電子報)