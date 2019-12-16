上週五美股漲跌互見，漲跌幅介於-0.60至0.20％，美股四大指數短期高檔盤堅，APPLE股價上漲1.36%。

大盤自8/6低點10,180點上漲至11,990點共上漲1,810點，突破2018年高點11,270點，創29年新高。

上週五台股開高走低震盪，最高點11,990點再創新高，最低點11,913點守穩5日線、10日線、月線、季線、半年線及年線，終場指數上漲91.31點，漲幅0.77%，收在11,927.73點，成交金額為1,710.20億元，大於5日均量及20日均量。

三大法人合計買超157.02億元：外資買超159.44億元、投信賣超0.86億元、自營商賣超1.57億元。

台股後市回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤多頭延續。支撐為11,800點至11,700點，壓力為12,100至12,200點。KD開口向上，9日K值（86）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

(時報資訊)