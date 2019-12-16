國民黨總統參選人韓國瑜民調雖落後給尋求連任的總統蔡英文，但韓曾多次表示，民調是冷冰冰的數字，民心是熱呼呼的感情，得民心才是真正的天下。有名跟著韓到處跑造勢場的攤商周祐頫看好韓選情，已製作韓國瑜2020當選的紀念金幣，他表示看民調沒用，看現場最知道「韓流」未減！

韓國瑜曾批評民進黨執政3年半吃香喝辣、貪汙腐敗、治國無能、政策撒錢，完全失去民心，選舉到了靠迷幻藥麻醉自己，靠著冷冰冰的民調，以為得民調得天下，但得民心才是真正的天下。他日前也呼籲民眾接到民調電話，要喊「唯一支持蔡英文」。韓國瑜說這段時間假民調惡意打擊支持者信心，但實際狀況並非如此，是被有心人士操弄。據《中評社》報導，一位專做紀念幣的攤商周祐頫說，看造勢現場最知道，韓一定會當選。

周祐頫看好韓國瑜選情，已向工廠製作韓當選的紀念金幣，擺在造勢場販售，該紀念金幣前後皆為金箔，共做了2020個，目前已所剩無幾。周也提及，他跟著韓跑造勢，認為去年的韓流未減，人氣一直很高，他也強調，看民調真的沒有用。

(中時電子報)