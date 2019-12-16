總統蔡英文找來網紅波特王（Potter King）合作拍影片，沒想到卻因影片中提到「總統」兩個字，讓波特王慘遭中國新媒體合作方解約，而波特王背後金主也隨之曝光。

波特王昨（15）日晚間在臉書，貼出與中國合作方的訊息截圖，表示先前就有向對方表明不要干涉創作內容，但如今不只干涉過頭，還把重點放在「總統」兩個字都不能出現，和同事討論後「完全沒辦法接受，真的太扯了」，自己經營一百多萬人的微博帳號，「直接被他們改密碼端走，現在登入不進去了」。

波特王表示，如果不能稱呼自己國家元首為「總統」，那這筆錢不賺也罷，「這每個月損失雖然不小，但我們真的跪不下去。」更強調「很多台灣人覺得民主很正常，實際上民主真他媽可貴」。

中國「徐州自由自在網路科技公司（papitube）」也聲明表示，要與波特王解除所有合作關係。就有網友發現，這家公司幕後的金主竟是大陸知名網紅，合夥人更是大咖女星的經紀人。

網友也大讚波特王的骨氣，表示「謝謝波特為國家尊嚴努力」、「以行動支持你們！！！你們真的很有guts！！！」「追蹤很久，第一次留言，你比很多藝人明星有guts」。

(中時電子報)