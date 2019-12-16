國民黨台北市長候選人丁守中提起選舉無效訴訟案，台灣高等法院已辯論終結，將訂於明(17日)上午宣判。由於選舉無效訴訟採二審終結制，因此明天宣判就是定讞，無法提上訴與再審。

去年台北市長選舉投票結果，柯文哲以3254票險勝丁守中，丁向法院聲請重 新計票後不僅未翻盤還輸更多，最後丁敗選票數擴大到3567票。丁另 以中選會、台北市選委會為被告，提出選舉無效訴訟。

但北院依據丁守中所提出的統計圖表，判定選舉當天沒有發生「棄姚保柯」效應，且投票截止前排隊就可投票沒有違法，扣除選務疏失的爭議票5 8張，仍未影響選舉結果，判他敗訴。丁守中提上訴。

據了解，高院審理的關鍵，在於本件以普遍性選務瑕疵明顯且重大，足以影響選舉結果為攻防重點，也是雙方辯論關鍵，法官也要求兩造對此提出意見，讓法官更多思考方向去判斷。

丁守中出庭時表示，上訴並為他個人選舉輸贏，而是為了追求及維護民主選舉制度健全及公平；北市共有1303個投開票所在下午4時後才投完票，比例高達8成3，違失失職明確。但中選會與北市選委會委任律師則強調絕無違法

板案將於明天上午宣判，由於選舉無效訴訟採二審終結制，因此明天宣判就是定讞，無法提上訴與再審。

(中時電子報)