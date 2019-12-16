昆凌高EQ回應「天王嫂」標籤提問。(圖／本報系資料照)

昆凌和天王周杰倫結婚4年，陸續生下一對寶貝女兒，夫妻倆更常到世界各地旅遊曬恩愛，一家四口幸福和樂，雖然身為「天王嫂」，一舉一動都被放大檢視，但昆凌還是積極經營演藝事業和副業，近日她出席活動時，被問到有沒有想要撕掉「天王嫂」標籤，她高EQ的回應，獲得網友一片讚賞。

昆凌近日出席節目《你怎麼這麼好看》媒體看片會，受訪時被問到是否想要撕掉「天王嫂」標籤，她大方回答「我覺得大家可能對我有誤解」，覺得她好像很想撕掉這個標籤，「其實我覺得它就是我的一部分，我是昆凌，我同時也是JAY的老婆，用不同的身分稱呼我都是OK的，因為都是我。」

而她的大器回應，贏得網友一片好評，大讚：「說得真好，很有智慧」、「溫柔可愛又有情商，我要是男人也想娶她」、「昆凌情商是真的高」、「因為都是她的！大嫂霸氣」。

其實，昆凌結婚生子後，仍持續經營自己的品牌和演藝工作，近日她主演的電影《天火》上映，老公周杰倫更力挺到底，親自譜寫並演唱主題曲《我是如此相信》，更操刀拍攝MV，直接用行動挺愛妻。

(中時電子報)