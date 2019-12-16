在前新北市長朱立倫接任國民黨總統候選人韓國瑜的競選總主委後，資深媒體人黃創夏表示，國民黨終於有步上正軌的感覺。朱此時接下國民黨的爛攤子，不僅洗刷之前「換柱」的原罪，也取得班師回朝之機。當初遭黨主席吳敦義和韓國瑜痛下殺手的朱，終於來一場「王子復仇記」。

2020年總統大選倒數25天，國民黨的總統選情始終低迷，甚至連立委選戰都受到影響，許多台北市國民黨立委候選人都紛紛告急，連選情算穩的資深立委費鴻泰都要上街頭拉票。

對於國民黨陷入這樣局勢，資深媒體人尚毅夫曾拍桌大罵，國民黨會淪落到現在這樣地步，吳敦義不用負責嗎？當初如果國民黨按照正常程序，派朱立倫參戰，根本不是現在這樣狀況！結果現在吳敦義在幹嘛？只忙著自己立院龍頭大夢而已！

不過，黃創夏有另外一番看法，他在網路媒體《放言》的專欄發文表示，固然吳敦義和韓國瑜聯手卡朱，但當初朱立倫「換柱」也讓藍營支持者無法接受，因而落下自私的名聲，政治幾乎被判了死刑。不過這一切都因選情陷入混亂而得到復活之機。朱此時危機入市，挽救國民黨頹勢，不僅洗刷了「自私」原罪，也讓朱立倫在選後，為國民黨的復生帶來新的氣象和契機。

(中時電子報)