印地安人賣掉了「機器人」克魯伯(Corey Kluber)！克魯伯是他們半世紀以來最強的先發投手，兩座賽揚獎、1次自責分率王。遊騎兵送出外野手狄西爾茲(Delino DeShields)、火球菜投克雷斯(Emmanuel Clase)「二換一」，克魯伯的合約還剩最後一季1750萬美元，遊騎兵可用1800萬美元球團選項再多留他一季。

克魯伯生涯自責分率3.16，冷靜沉穩的表現獲得「機器人克魯伯」(Klubot)的稱號，然而球迷很難忘記他在2016年世界大賽G7失手敗給小熊，加上他今年5月被一記強襲球打斷右前臂，全年只出賽7場，實在有夠倒楣。受傷之前克魯伯連3季繳出18勝以上，相信他明年可以在遊騎兵重振雄風。

一般認為印隊賣掉王牌是為了省錢，克魯伯過去7年總薪資只有4230萬美元，當他明年要領取1750萬美元年薪時就把他賣掉了。如同當年賣掉賽揚獎左投克里夫李(Cliff Lee)、沙巴西亞(CC Sabathia)一樣，他們的習慣就是把即將開始領高薪的球星賣出去，努力維持收支與戰力平衡，克里夫李和沙胖都是在拿下賽揚獎的季外就被賣出。印隊上季93勝，是美聯外卡競爭者之一。

(中時電子報)