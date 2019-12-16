現代人工作繁忙、三餐不正常，很容易發生胃食道逆流，但不要以為一定要出現火燒心等症狀，才是胃食道逆流；事實上，不少人長時間咳嗽，吃了感冒藥等仍無法好轉，可能就是胃食道逆流所引發，因此一旦發現久咳不癒時，應趕緊就醫診斷，找出病因、對症下藥。

一般認為，胃食道逆流主要是胃酸逆流到食道，一旦食道受到胃酸刺激後，就會產生酸、灼熱感，也就是所謂的「火燒心」。不過，國泰醫院腸胃內科主治醫師簡乃宣表示，火燒心雖是胃食道逆流的典型症狀，但此類型症狀僅占約38%，其他還有許多非典型症狀卻容易被忽略，而兩者的差異在於，造成胃食道逆流症狀的來源不盡相同。

除了胃酸會逆流外，胃裡的東西、食物、空氣、液體也會逆流到食道，刺激食道神經，進而出現不舒服的症狀，例如咳嗽、夜咳、久咳不癒、聲音沙啞、喉嚨異物感、氣管敏感、口腔異味等，均是所謂的非典型症狀，較易忽略或延誤就醫。

然而，引起胃食道逆流的原因很多，簡乃宣指出，包括本身胃部結構問題、肥胖、吃刺激性食物、食道與胃交接處疝氣、懷孕時腹內壓力大、糖尿病、胃排空速度慢、食道括約肌鬆弛、胃潰瘍、藥物等，此外，生活作息不正常、工作壓力大也會引發。

胃食道逆流患者常因出現咳嗽等症狀，時常在腸胃科與胸腔科間跑來跑去看病。到底哪種咳嗽可能與胃食道逆流有關？簡乃宣說，因為這類咳嗽患者，有時會出現咳嗽有痰的症狀，要靠症狀分辨非常困難，建議當有咳嗽症狀且看了胸腔科服藥後仍無法改善時，最好尋求腸胃科確診。

當胃食道逆流的咳嗽等症狀較嚴重時，尤其影響晚上睡不好，除了藥物外，建議將枕頭抬高一些，有助於緩解胃食道逆流症狀，此外，也要避免穿緊身衣服，以免造成腹部壓力，減少胃酸往食道跑的情形發生。

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(中時電子報)