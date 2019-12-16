台灣晶技(3042)自結前11月每股稅前盈餘為2.25元，晶技預估，今年第4季可望優於去年同期，由於日廠淡出部分產品，且2020年為5G元年，晶技看好明年營運，預估明年上半年會比今年上半年好，全年業績可望優於今年。

過去幾年深陷殺價壓力的石英元件因部分產品價格已低於成本，京瓷等日系石英元件廠放棄2520、2016尺寸產線，轉攻毛利率更高的1612尺寸的產品，加上5G即將在明年商轉，各大手機品牌廠自今年下半年積極推出5G手機，手機及網通設備需求增溫，讓2520、2016及1612型號石英元件及熱敏產品自今年第3季起供需出現不平衡，目前更呈現供給吃緊，晶技受惠於部分石英元件產品價格調漲，營運自今年下半年開始展現成長力道。

晶技自結11月合併營業收入為8億2233萬6000元，月增2.2%，年成長12.6%，單月歸屬於母公司業主稅前盈餘為9488萬8000元，月增5.1%，年成長19.1%，單月每股稅前盈餘為0.31元，累計前11月合併營業收入為76億2367萬6000元，年成長1.8%，歸屬於母公司業主稅前盈餘為6億9547萬元，年減0.3%，每股稅前盈餘為2.25元。

隨著5G手機新機齊發，以及網通相關石英元件需求強勁，晶技預估，今年第4季可望優於去年同期，雖然明年第1季為淡季相對保守，但仍可望比今年第1季好。

晶技表示，由於日廠淡出部分產品，且2020年為5G元年，手機及網通相關應用已造成部分石英元件及熱敏產品供給吃緊，看好明年營運，預估明年業績可望優於今年。

(時報資訊)