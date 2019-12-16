國民黨副秘書長蔡正元談起香港議題，他認為香港集財富與貧窮；智慧與愚笨；自由與罪惡，是世界上最矛盾的國家。

蔡正元今（16）日在臉書表示，香港是靠販毒起家的城市，名字卻叫香港，香港是全球最富裕的地區，卻有1/5的居民是貧窮人口，土地國有化超過100年的都市，但80%都在英美財團手上，連號稱本地財團的頭子也是外國籍。

香港已是中國領土，但四成居民、一半的公務員沒有中國籍，100年來都是中國人逃避戰亂的出路，讓香港成為難民的社會，但有四成的香港人卻看不起中國人，現在香港要求台灣修難民法，幻想台灣會是下一個難民營。

蔡正元說，香港擁有全世界最菁英的大學、最貴族的中小學，但大部份的大中小學都很糟，香港有全球教育程度最好的中產階級，但大部分的香港人教育水準都很低。100年來香港都靠中國大陸貿易維生，從鴉片到金融產品，但重要性從十二指腸變盲腸。

香港有全世界最優的司法制度，同時也是最自私的司法地區，蔡正元指出，香港人在台灣、澳門、大陸犯法，逃回香港一律無罪，「總之，集財富和貧窮於一地，集智慧和愚笨於一體，集自由和罪惡於一身，這種矛盾的社會舉世罕見。」

(中時電子報)