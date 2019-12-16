科技類股獨領風騷，內外資大型研究機構一面抓住主流，卻也不偏廢非科技指標股的投資機會，摩根士丹利證券同時調高台泥（1101）、亞泥（1102）推測合理股價，給予「優於大盤」投資評等；本土投顧龍頭則是市場第一家開啟環泥（1104）基本面研究的機構，初評「買進」、並給予25.5元推測合理股價估值。

本土投顧龍頭點出，環泥具有四大利多：本業展望樂觀、來自六和機械的投資收入可望於2020年回升、電子事業虧損大幅收斂、價位具吸引力，看好環泥的「老將價值」終將浮現。

投顧分析師說，在砂石價格反彈及台商資金回流即將帶來的強勁需求帶動下，環泥2020年預拌混凝土營收（占比50～55％）可望年增14％，石膏板新產能建置完成，加上與Nichiha合作提供模組化產品，可望帶動石膏板業務營收，整體而言，預期環泥2020年營業利益將年增75％。

其次，環泥持有六和機械29.86％股權，貢獻環泥約七成獲利。六和為大陸最大的壓鑄輪圈製造商，因大陸車市不振影響，2018、2019年的獲利表現始終疲弱，但最壞情況已經過去，市場預期大陸汽車銷量將於2020、2021年逐年回升，可望推升六和表現，進而帶動環泥的業外收入成長。

(工商 )