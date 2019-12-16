星宇航空新版官方網站（www.starlux-airlines.com）16日上午11：00將正式上線，首航3航點-澳門、峴港、檳城個人機票及團體旅遊產品、貨運服務將同步正式開賣，13家旅行社也將同步銷售機票與團體行程。旅行業透露，星宇機票約較國內兩大航高出5百至1千元。

星宇是亞洲區間航線少數提供免費WiFi服務的航空公司，商務艙旅客不限量上網，經濟艙旅客使用文字訊息不限量；另該公司每個座位都有個人視聽系統，經濟艙採用最高畫質的影音設備，配置10.1吋的電視螢幕。

旅行社指出，星宇走精品航空路線，機上有免費WiFi、個人電視，餐飲、用品都講究，機票自然也貴一點，提供旅行社的團體機票價格比華航、長榮高一點，加上不比照兩大航的團體滿16人送一張免費機票辦法，因此相當於每張票貴5百元以上。

旅客除了可至星宇官網購票，星宇上線初期由雄獅、五福、鳳凰、山富、可樂、良友、易飛網、東南、易遊網、金龍、泰星、喜泰、喜鴻等13家業者協助開票，並包裝團體行程攬客，開航日期是1月23日小年夜。

目前雄獅網站搭配星宇航班，已推出最頂級的璽品系列行程，檳城瑰麗4日53,800元起、峴港秀美6日73,800元起，還有高檔的旗艦系列與一般的經典系列，經典系列檳城5日31,900元起，峴港5日29,800元起。

五福則推出「與星宇航空一起首航出發!」票選抽獎活動，選出最想搭乘星宇航空前往的城市，就有機會抽中星宇周邊限量好禮，團體行程蘭卡威5日29,800元起，檳城5日26,300元起，峴港5日27,400元起，另也有旗艦、尊爵高檔行程。澳門因農曆年期間旅館價位很高，旅行社多不在這段時間推團體行程。

星宇表示，旅客可於官網購買未來360日的航班機票、加入會員、航班資訊查詢、預選機上餐點、預選座位、預購機上WiFi及預購超額行李等，旅客也可透過各大旅行社洽詢各式團體旅遊產品。

星宇執行長翟健華表示，公司會持續優化旅客的整體數位體驗，STARLUX APP也已在送審流程，將於近期內上架。上線初期，主要以購票及資訊架構為主，方便旅客可快速的找到尋覓的資訊。2020年1月將推出免稅品預購及網路報到等功能。星宇航空開航初期3航點每日6個來回航班，單程提供1,128個座位，個人機票產品依使用規範分為全額、基本、超值、限量四類。

(工商 )