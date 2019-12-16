台股累計今年初開盤迄今共230個交易日，集中市場總成交值為27兆5,309.73億元，市場日均值為1,197億元，股票成交量週轉率為69.3％。啟發投顧本周看好：半導體股、PCB股、5G概念股等三大題材類股，本周指數區間介於11,600-12,300點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.近台股指數一舉突破11月6日以來的箱型整理賣壓，新一波主升段訊號強勁；且在籌碼面上，外資強勢站於買方，又逢法人年底作帳行情，多頭氣勢猛烈可望使指數推升力道延續。

2.美國聯準會暗示2020年將不會升息，美中貿易協議即將簽署，國際資金避險情緒消退，回流股市力道強勁；台股在台積電走高帶動，指數挑戰12,000點關卡，再度創下29年以來新高，在各期均線多頭排列，12月至隔年1季易漲難跌特性，搭配年底集團作帳行情，台股多頭格局不變。

(工商 )