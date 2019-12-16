台股上周五（13日）全體上市公司市場總值為36兆1,830.97億元，較前周五（6日）總市值增加1兆22.18億元，周增幅為2.85％。康和證券預期本周指數將在11,500-12,200點區間震盪，本周看好三大題材類股，包含：5G概念股、外資概念股、營建股等。
康和證券分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：
1.美中第一階段貿易協議，有利全球經濟和金融市場。
2.英國會大選結果─首相B.Johnson所屬政黨獲勝，有利英國順利脫歐。
3.近期新台幣呈現升值走勢，顯示資金流入台灣金融市場。
另要注意三項國內外利空因素：
1.大盤逼近12,000點，P/B評價逼近1.8倍的高位。
2.投信股票型基金持股比例高達92％以上，顯示未來投信未來加碼台股的空間有限。
3.近期中國企業債務違約、以及中小型銀行出現流動性危機。
(工商 )
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