台股表現倒吃甘蔗、愈來愈甜，外資進一步鎖定第四季營收將創歷史新高股：花旗環球證券看好力成（6239）受惠記憶體需求復甦，瑞信、摩根大通、凱基投顧則青睞穩懋（3105）成長力道，二大電子熱門股單季營收均獲外資研究單位欽點將再創新高，業績掛帥環境中，大大提高對國際資金吸引力。

穩懋日前參加櫃買中心業績發表會時表示，預計第四季營收將較第三季成長4～6％，意即可望續創單季新高。瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，穩懋受惠美國與大陸智慧機客戶動能，基礎建設的需求也處成長軌道，釋出的營收前景大幅超越過往季節性的衰退10～20％，且10、11月營收加總已達市場共識的68.6％，表現突出，給予「優於大盤」投資評等。

凱基投顧指出，根據穩懋說法，5G、3D感測、光通訊與航太等四大領域，將是帶動成長主力；凱基給予穩懋的推測合理股價估值，是市場最高的460元。

摩根大通看好穩懋經營管理階層在2020年元月的法說會上，對當季與全年展望將十分樂觀，因此，建議旗下客戶趁股價拉回時趕緊建立部位。

力成受惠記憶體需求強勁復甦，就算外資針對第四季已給出極高的營收預期，然力成10、11月營收加總仍衝到預期值的69％，全季超標看來志在必得。

花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出，力成1～9月封裝測試營收年減幅度達二成，所幸，谷底已在第二季過去，且於第三季展開復甦；其NAND Flash業務則在第一季便步出谷底，至第三季已創歷史新高。考量力成與全球記憶體大廠建立聯繫，記憶體封測相關事業又占力成總營收的七成以上，在整體記憶體復甦的環境中，力成營收將續保上升趨勢，給予「買進」投資評等。

就評價面分析，外資認為，以2020年財務預測數字估算，力成目前的本益比、股價淨值比為10.8與1.7倍，相比同業的13與1.8倍便宜，尤其力成營運動能向上，可望繳出26％獲利成長力道，以及12％的股東權益報酬率，相較之下，力成的投資吸引力更高。

(工商 )