M A R K E L L E 😤 F U L T Z pic.twitter.com/F5hScSYwvX — Orlando Magic (@OrlandoMagic) December 15, 2019

鵜鶘本季持續找不到最佳贏球方案，16日儘管4人得分破20，仍以119比130輸給作客的魔術，苦吞隊史最長的12連敗，目前6勝21敗，排在西區倒數第2，看來就算今年狀元「爆鞋哥」錫安威廉森傷癒復出，也沒辦法挽回鵜鶘頹勢。

原本打完上半場，魔術僅以58比57領先地主鵜鶘，卻在第3節徹底爆發，魔術此節轟下41分，其中艾薩克包辦11分，一舉擴大領先優勢到15分以上，反觀鵜鶘第3節只拿27分，加上總教練金崔遭到驅逐出場，鵜鶘更是亂成一團。

魔術不僅投進本季新高17顆三分球，全隊更有8人得分上雙，除了艾薩克貢獻21分、10籃板，才剛傷癒復出的武切維奇也有20分、9籃板，奧古斯丁17分、8助攻，佛尼爾16分，魔術目前取得12勝14敗，剛好排在東區第8位置。

鵜鶘則以哈勒戴29分最高，雷迪克也有23分，英格拉姆21分、6助攻與6籃板，哈特20分，目前鵜鶘還在慢慢等待錫安威廉森宣告膝蓋傷癒復出，金崔表示，「威廉森還在努力復健當中，請相信我，沒人比他自己更渴望回到場上。」

(中時 )