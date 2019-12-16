去年九合一選舉，落敗的國民黨台北市長候選人丁守中提出選舉無效訴訟，台北地院判丁敗訴，他不服提上訴，並批評「一邊投票、一邊開票」是違法，高院明天上午11點宣判，判決後不得上訴，去年台北市長選舉爭議衍生的官司將因此落幕。

台北市長選舉結果，柯文哲以3254票險勝丁守中，丁向法院聲請重新計票後不僅未翻盤還輸更多，最後丁敗選票數擴大到3567票。丁另以中選會、台北市選委會為被告，提出選舉無效訴訟。

但北院依據丁守中所提出的統計圖表，判定選舉當天沒有發生「棄姚保柯」效應，且投票截止前排隊就可投票沒有違法，扣除選務疏失的爭議票58張，仍未影響選舉結果，判他敗訴，丁守中提上訴。

高院審理期間，丁守中表示「如果4點以前進入隊伍的選民都可以在4點後繼續排隊投票」因而造成「邊開邊投不違法」的現象是合法的，等同變相鼓勵選民在未來的選舉中，可以在排隊過程中一邊用手機查詢即時開票狀況，再決定要投給哪一位候選人。

(中時 )